Twitch, Amouranth troppo sexy scambiata per una prostituta, cacciata da un negozio

Il 10 gennaio, la streamer Twitch Amouranth è stata cacciata da un negozio a causa del suo vestito fin troppo sexy e provocante da porno domestica, che l'ha fatta scambiare per una prostituta. La nostra aveva deciso di realizzare delle trasmissioni IRL (in-real-life) andando in giro a spolverare grandi negozi come IKEA e Walmart nei succitati abiti succinti (perdonate il gioco di parole, ma non abbiamo resistito), ma non tutti l'hanno presa bene.



In un Bed Bath & Beyond, dopo aver fatto allontanare un paio di clienti a causa delle sue provocazioni, un commesso le si è avvicinato mentre stava fingendo di spolverare e le ha chiesto di andarsene. In modo molto sottile le ha dato anche della prostituta (le ha chiesto se stava provando ad adescare clienti), ma la ragazza non si è scomposta minimamente.



Per chi non la conoscesse, Amouranth è una delle streamer più seguite su Twitch. È specializzata in cosplay sexy, chat sexy e qualsiasi altra cosa associabile al sexy che vi possa venire in mente. Vende anche foto sexy tramite Patreon, per chi fosse interessato. Guarda FRENCH MAID IRL - come cleansubs get !snapchat di Amouranth su www.twitch.tv