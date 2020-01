Assassin's Creed, dove ci porterà il futuro della serie?

Sapete cosa è bello da morire? Scoprire ogni volta dove ci porterà il prossimo Assassin's Creed. Non serve nemmeno essere appassionati della serie, perché anche i detrattori più chiassosi si ritrovano con più frecce nella faretra: "Egitto? Troppi cammelli! Grecia? La filosofia è da matti! Londra in epoca vittoriana? Merda e smog dappertutto!". Naturalmente chi si diletta ogni tanto con la serie Ubisoft tende a viverla in modo migliore, ma come tutti noi è un po' a corto di emozioni visto che non c'è stato nessun Assassin's Creed nel 2019 e niente si sa al riguardo del prossimo episodio.



Qualche voce di corridoio è emersa, si parla di un capitolo ambientato in Scandinavia e basato sulla mitologia norrena, ma a volte le cose non vanno come previsto e certi progetti rallentano e lasciano il posto ad altri. Con questo vogliamo dire che sebbene tutto sembra confermare l'ambientazione già emersa, tutto è possibile nel mondo dei videogiochi. Anche per questo, oltre a vaneggiare di vichinghi, ci siamo lasciati andare all'immaginazione offrendovi in questo video altre quattro proposte, quattro location, in cui ci piacerebbe giocare con una lama celata tra polso e dita.