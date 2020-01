Metro Exodus per PS4 a sconto su Amazon con il prezzo più basso di sempre

Nel caso siate interessati a Metro Exodus ma ancora non abbiate effettuato l'acquisto, l'attuale sconto su Amazon rappresenta un'occasione veramente ghiotta visto che pare avere il prezzo più basso mai visto per quanto riguarda il gioco nuovo.



Metro Exodus è dunque disponibile su Amazon, in versione PS4, a 12,99 euro, acquistabile a questo indirizzo. Si tratta della versione standard retail per PS4 con il Tema Dinamico incluso, mentre le versioni PC e Xbox One risultano attualmente non disponibili.



Il seguito della celebre serie sviluppata da 4A e basata sui libri di Dmitri Glukhovsky è stato ottimamente valutato sia dalla critica e dal pubblico, come buona evoluzione dell'FPS con elementi RPG all'interno della particolare ambientazione post-apocalittica stabilita dalla serie di romanzi, in questo caso anche con una notevole apertura delle ambientazioni liberamente esplorabili.



Metro Exodus è disponibile anche all'interno del catalogo scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass, ma per gli utenti PS4 questa è davvero un'ottima occasione per l'acquisto.