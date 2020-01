Star Wars: L’ascesa di Skywalker, John Boyega trolla i ciritici della sua battuta sulla vita sessuale di Rey

L'attore John Boyega, visto recentemente in Star Wars: L'ascesa di Skywalker nel ruolo di Finn, ha risposto con un video trollante a chi lo ha criticato sui social network, in particolare su Twitter, per una battuta sulla vita sessuale di Rey, un altro personaggio della nuova trilogia, considerata volgare (ha utilizzato l'espressione 'lay the pipe', che l'Urban Dictionary ci dice significare 'scopare alla grande una ragazza', per rispondere a chi chiedeva se il suo personaggio avrebbe fatto sesso con lei).



Ovviamente la rete ha trasformato questa stupidaggine in una crociata contro Boyega, probabilmente anche in virtù dell'astio crescente verso Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che dopo aver ricordato a tutti, senza successo, che la sua era solo una battuta, ha realizzato un video in cui prende a calci i commenti più critici, video che ha ottenuto moltissimi like e che ci sembra la giusta reazione a certe esagerazioni. Lo trovate qui di seguito.