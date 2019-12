La streamer Twitch Amouranth ha trovato un nuovo modo per reagire a quelli che ci provano

La streamer Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha elaborato un modo divertente per reagire a quelli che ci provano con lei durante gli streaming IRL (in real life), anche se non proprio originalissimo.



Sostanzialmente Amouranth ha deciso di modificare la sua voce, ad esempio parlando in Wookie, per spiazzarli e allontanarli. In questo modo spera di evitare incidenti indesiderati durante le trasmissioni, incidenti che potrebbero diventare imbarazzanti in alcune occasioni.



Ovviamente se non siete fan della bella giocatrice il vostro interesse per la cosa potrebbe essere pari a zero, o anche di meno. Ma se siete qui un motivo ci sarà. Chissà quale.



Amouranth è una streamer molto nota su Twitch, che attualmente conta 1,2 milioni di seguaci. Su queste pagine è diventata famosa grazie a un ban ricevuto per aver involontariamente mostrato l'organo riproduttivo durante uno streaming, fatto che le ha fruttato centinaia di migliaia di nuovi seguaci.