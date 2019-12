Google, sanzioni per 150 milioni di euro dall'Antitrust francese

Google è stata sanzionata per 150 milioni di euro da parte dell'Autorità Antitrust dello Stato francese. L'accusa avanzata dall'Autorité de la concurrence è di abuso di posizione dominante nel mercato degli annunci pubblicitari.



Come è noto si tratta ormai di un tema ricorrente per il colosso di Mountain View, già finito nel mirino dell'Europa e delle indagini avviate dal Dipartimento di Giustizia statunitense.



In questo caso le condizioni imposte agli inserzionisti che utilizzano i servizi di Google Ads sono state considerate incoerenti e discriminatorie. Le regole adottate non sono state formulate con la precisione necessarie e possono essere interpretate unilateralmente da parte di Google. Inoltre le modifiche non vengono comunicate dall'azienda con tempestività.



Google non dovrà limitarsi a pagare la multa ma sarà tenuta a modificare le regole di Google Ads per renderle più chiare. Previsto inoltre l'obbligo di fornire una formazione annuale obbligatoria al personale che assiste le aziende su Google Ads, a fianco di un relazione periodica consegnata proprio all'Autorità Garante.