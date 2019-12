I migliori giochi del decennio, secondo TIME Magazine, con qualche sorpresa

Anche il prestigioso TIME Magazine ha voluto elencare quelli che considera i dieci migliori giochi del decennio, tra molte conferme e qualche sorpresa dell'ultima ora.



Non stupisce infatti di vedere in classifica GTA V, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dark Souls e la trinità Fortnite, League of Legends e Minecraft. A stupire è soprattutto l'inclusione all'ultimo minuto dell'indie Disco Elysium, segno che è riuscito a colpire davvero nel segno se è stato notato da una rivista generalista come il TIME. Come sempre vi invitiamo a prendere l'elenco per quello che è, ossia una selezione ragionata, non il Vangelo. La mancata inclusione del vostro gioco preferito non vi rende automaticamente delle persone peggiori.

Grand Theft Auto V (2013) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Fortnite (2017) Dark Souls (2011) League of Legends (2009) Pokémon GO (2016) Minecraft (2009) The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) Portal 2 (2011) Disco Elysium (2019)