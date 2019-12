PS5, emerso un nuovo gioco, ed è un battle royale

Il battle royale Knives Out è in sviluppo anche per PS4 e PS5, almeno questo è ciò che si è appresso leggendo il profilo LinkedIn di un dipendente del publisher cinese NetEase.



Finora, Knives Out è stato lanciato soltanto su Nintendo Switch in Giappone e sui sistemi mobile nel resto del mondo. Stando all'analista Daniel Ahmad, il lancio della versione PS4 sarebbe previsto a breve, mentre per la versione PS5 bisogna attendere il lancio della console di fine 2020 per saperne di più.



Insomma, dopo Godfall, Knives Out potrebbe essere il secondo gioco in qualche modo confermato per PS5, anche se è chiaro che ci siano molti più titoli in sviluppo per la nuova console di Sony di quanti ne siano stati annunciati finora, compresi port di giochi celebri e titoli first party di studi da troppo tempo silenziosi.



Come già detto Knives Out è un battle royale, in linea con la concorrenza, aggiungiamo noi. PUBG Corp querelò addirittura gli sviluppatori per plagio, ricevendo la risposta piccata del publisher NetEase. Le due compagnie si sono in qualche modo accordate, anche se non conosciamo i termini specifici di quanto firmato. Sicuramente NetEase ha potuto continuare a sviluppare il suo gioco, visto che ne stanno arrivando almeno altre due versioni.