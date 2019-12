Final Fantasy, Square Enix festeggia il Natale 2019 con varie offerte

Square Enix ha dato il via a nuove offerte di Natale su vari titoli mobile appartenenti al franchise di Final Fantasy , tra i quali Final Fantasy Brave Exvius, Mobius Final Fantasy e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Scopriamo tutti i dettagli: A partire da oggi i giocatori potranno divertirsi con una serie di eventi festivi, delle offerte speciali, varie missioni e altro ancora. Final Fantasy Brave Exvius (dal 19 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020) Le unità festive Levinson e Lucas sono disponibili come Summon, così i giocatori potranno dare un tocco natalizio alla loro squadra. L'evento natalizio di quest'anno, intitolato "Save Your Elf", è ora disponibile. I giocatori potranno sconfiggere il boss dell'evento "Elf Off the Shelf" per guadagnare varie ricompense di gioco. Inoltre, a partire dal 26 dicembre, i giocatori potranno ottenere delle ricompense aggiuntive sconfiggendo il boss della sfida natalizia "Elf Off His Rocker". A partire dal 23 dicembre, vari unità natalizie passate, come Tiana, Felix, Christine, Kryla, White Knight Noel, Santa Roselia e Tinkerer Carrie torneranno per un periodo limitato.

Inoltre, un nuovo capitolo della storia è ora disponibile con dei celebri personaggi di FINAL FANTASY XIV Online come Y'shtola, Yda, Alisaie e Papalymo.



Inoltre, da oggi fino al 5 gennaio 2020, vari titoli, tra cui FINAL FANTASY VII, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS e CHRONO TRIGGER per dispositivi mobili saranno scontati fino al 60%.



Di seguito è possibile trovare una lista di tutti i titoli in sconto:



FINAL FANTASY



- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € App Store

- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € Google Play



FINAL FANTASY II



- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € App Store

- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € Google Play



FINAL FANTASY III



- 14,99 £ → 5,99 £/16,99 € → 6,99 € App Store

- 14,99 £ → 5,99 £/16,99 € → 6,99 € Google Play

- 14,99 £ → 5,99 £/16,99 € → 6,99 € Amazon Appstore



FINAL FANTASY III per iPad



- 16,99 £ → 6,99 £/18,99 € → 7,99 € App Store



FINAL FANTASY IV



- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € App Store

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Google Play

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Amazon Appstore



FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS



- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € App Store

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Google Play



FINAL FANTASY V



- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € App Store

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Google Play

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Amazon Appstore



FINAL FANTASY VI



- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € App Store

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Google Play

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 € → 7,99 € Amazon Appstore



FINAL FANTASY VII



- 15,99 £ → 9,99 £/17,99 € → 10,99 € App Store

- 15,99 £ → 9,99 £/17,99 € → 10,99 € Google Play



FINAL FANTASY IX



- 20,49 £ → 12,99 £/22,99 € → 13,99 € App Store

- 20,49 £ → 12,99 £/22,99 € → 13,99 € Google Play

- 20,49 £ → 12,99 £/22,99 € → 13,99 € Amazon Appstore



FINAL FANTASY XV POCKET EDITION



CAPITOLI 2 - 10:



- 19,99 £ → 9,99 £/21,99 € → 10,99 € App Store

- 19,99 £ → 9,99 £/21,99 € → 10,99 € Google Play



CAPITOLI 4 - 10:



- 19,99 £ → 9,99 £/21,99 € → 10,99 € App Store

- 19,99 £ → 9,99 £/21,99 € → 10,99 € Google Play



CAPITOLI 7 - 10:



- 11,99 £ → 5,99 £/12,99 € → 6,99 € App Store

- 11,99 £ → 5,99 £/12,99 € → 6,99 € Google Play



CAPITOLO 4:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 5:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 6:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 7:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 8:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 9:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



CAPITOLO 10:



- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € App Store

- 3,99 £ → 1,99 £/4,49 € → 2,29 € Google Play



FINAL FANTASY DIMENSIONS



SET: CAPITOLI 1-4



- 13,99 £ → 6,99 £/14,99 € → 7,99 € App Store

- 13,99 £ → 6,99 £/14,99 € → 7,99 € Google Play



FINAL FANTASY DIMENSIONS II



- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 €→ 7,99 € App Store

- 14,99 £ → 6,99 £/16,99 €→ 7,99 € Google Play



FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS



- 13,99 £ → 6,99 £/14,99 € → 7,99 € App Store

- 11,49 £ → 5,99 £/13,99 € → 6,99 € Google Play



FINAL FANTASY TACTICS: THE WAR OF THE LIONS per iPad



- 15,99 £ → 7,99 £/17,99 € → 8,99 € App Store



CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver.)



- 9,99 £ → 4,99 £/10,99 € → 5,49 € App Store

- 9,99 £ → 4,99 £/10,99 € → 5,49 € Google Play

- 9,99 £ → 4,99 £/10,99 € → 5,49 € Amazon Appstore



SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS



- 28,99 £ → 22,99 £/32,99 € → 26,99 € App Store

- 24,99 £ → 19,99 £/29,99 € → 23,99 € Google Play



Adventures of Mana



- 13,99 £ → 6,99 £/14,99 € → 7,99 € App Store

- 13,99 £ → 6,99 £/14,99 € → 7,99 € Google Play

- 10,05 £ → 4,99 £/13,99 € → 6,99 € Amazon Appstore



Secret of Mana



- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € App Store

- 7,99 £ → 3,99 £/8,99 € → 4,49 € Google Play



VALKYRIE PROFILE: LENNETH



- 17,99 £ → 8,99 £/19,99 € → 9,99 € App Store

- 17,99 £ → 8,99 £/19,99 € → 9,99 € Google Play