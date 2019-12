The Witcher serie Netflix, Henry Cavill ribadisce la sua grande passione per i videogiochi

Come ormai saprete, la serie Netflix ispirata ai romanzi di The Witcher vede Henry Cavill nei panni dello strigo Geralt di Rivia. Un ruolo che l'attore britannico ha scelto di interpretare con entusiasmo, non avendo mai fatto mistero di essere un grande appassionato di videogiochi.



Durante l'ultima conferenza stampa, nella quale si è parlato anche delle sfide affrontate per interpretare il ruolo, Cavill ha detto che gli piacerebbe potersene stare comodamente a casa per giocare. "A casa mi metto a sedere e gioco ai videogame per un'enorme quantità di tempo, quello è il mio rifugio, uscire fuori ha l'effetto opposto", ha commentato.



Cavill ha raccontato anche di essersi appassionato al medium con titoli come Delta Force e Half-Life 2, e di aver giocato a Total War: Warhammer 2 con sei razze diverse. L'interprete d'oltremanica è anche un fan di The Witcher 3, che ha giocato svariate volte.



Nella nostra recensione della prima stagione di The Witcher su Netflix, Pierpaolo Greco ha scritto: "Come abbiamo detto nella recensione, le prime 5 puntate della serie TV The Witcher su Netflix ci hanno indubbiamente convinto. La showrunner Hissrich è riuscita a mettere insieme un cast che, nonostante alcuni dubbi iniziali, funziona e sembra aver già creato una bella alchimia sul set, ed a trasportare con competenza e anche qualche intelligente ritocco, un libro complesso e confusionario qual è Il guardiano degli innocenti.



Al netto di una computer grafica qualitativamente mediocre e di svariate scelte registiche e di scenografia all'insegna di un budget ristretto, le prime 5 ore che abbiamo visto scorrono via che è un piacere e, siamo certi, le potrete apprezzare indipendentemente dal vostro grado di fanatismo nei confronti della saga (videoludica e non) di The Witcher."