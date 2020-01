Call of Duty: Modern Warfare, altre classi custom in arrivo con nuovi slot

Continua l'evoluzione di Call of Duty: Modern Warfare e potrebbero essere in arrivo nuovi slot per altre classi custom, una richiesta che i giocatori hanno fatto già da tempo all'interno della community agli sviluppatori Infinity Ward.



La quantità di slot per le classi custom, nei capitoli precedenti, era legata all'avanzamento del livello di Prestigio del giocatore, ma ora che questo sistema è stato accantonato, gli slot sono sostanzialmente fissi a cinque, cosa che ha sollevato qualche malumore tra i giocatori.



Il director Joel Emslie è intervenuto di recente sulla questione, rispondendo a un paio di feedback su Reddit: "I commenti su questa faccenda sono giusti", ha detto Emslie, "è tra gli aspetti principali da aggiustare nel team e ci stiamo lavorando, non sono ancora sicuro in quale aggiornamento verrà introdotto ma credo arrivi tra poco", ha affermato il director, sull'aggiunta di nuovi slot per garantire l'utilizzo di ulteriori classi custom nel multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare.



Emslie ha inoltre spiegato perché ci sia bisogno di un certo testing anche per questa caratteristica: "Che ci crediate o no può causare degli orribili bug se non viene testato accuratamente", ha poi ribadito di non essere sicuro di quando l'aggiornamento verrà introdotto ma che si prenderà cura di assicurarsi che questa faccenda venga risolta nei prossimi update di Call of Duty: Modern Warfare.