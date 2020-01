Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch nel listino di un retailer spagnolo

Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch è comparso nel listino di un retailer spagnolo: si tratta dell'ennesimo avvistamento del gioco in poche settimane.



Dopo la comparsa del Pro Controller Switch fra gli asset e l'avvistamento dell'edizione Nintendo Switch di Red Dead Redemption 2 nel catalogo di un rivenditore australiano, continuano dunque gli indizi che sembrano condurre a un annuncio imminente.



Fino a qualche tempo fa avremmo bollato questi rumor come fantascienza, ma l'uscita di The Witcher 3: Wild Hunt sulla console ibrida giapponese ha senza dubbio cambiato le carte in tavola.



E così l'arrivo del titolo Rockstar Games su Switch si pone come un'effettiva possibilità, al netto degli ovvi tagli che gli sviluppatori dovranno apportare al gioco perché possa girare dignitosamente su quel tipo di hardware.