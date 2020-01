iPhone XS e XR: il battery case Apple ha problemi, avviato un programma di sostituzione gratis

Sono emersi alcuni problemi relativi agli smart battery case per iPhone XS e iPhone XR che hanno spinto Apple ad avviare un programma di sostituzione gratuita dei dispositivi a rischio.



Non sembrano esserci pericoli dal punto di vista della sicurezza, quanto piuttosto il possibile mancato funzionamento corretto dei battery case, per cui in certi casi questi non effettuano la ricarica o non forniscono energia ad iPhone XS e XR.



Non sappiamo al momento se il caso sia confinato al solo Nord America, dove Apple sta avviando il programma di sostituzione. Lo smart battery case per iPhone XS e XR è peraltro un dispositivo da 129 dollari, dunque non proprio economico, essendo peraltro ufficialmente riconosciuto da Apple.



Secondo quanto riferito dalla compagnia, i modelli che possono avere problemi e possono dunque essere sostituiti gratuitamente sono quelli prodotti tra gennaio e ottobre 2019, cosa che copre buona parte dell'esistenza sul mercato di questi battery case, considerando che sono stati annunciati proprio a gennaio 2019.