Bloodborne: un combattimento segreto con un boss rimosso dal gioco è stato scoperto da alcuni modder

La community di modder sta continuando ad indagare su Bloodborne e alcuni hanno recentemente scoperto la presenza di un combattimento con un boss di fatto segreto, che non compare nella versione definitiva del gioco.



Tutto è partito dalla scoperta di una mossa speciale in possesso del Loran Cleric in Bloodborne che risulta talmente rara da essere praticamente impossibile da vedere nel gioco standard: il chierico in questione alza la propria staffa e poi la abbatte a terra, causando un danno di area che sparge fiamme intorno al personaggio e colpisce tutto ciò che lo circonda.



Questa scoperta ha fatto partire delle indagini sul Loran Cleric, un personaggio che compare in Bloodborne solo nel Loran Chalice Dungeon, portando a un altro interessante segreto relativo a questi: sembra infatti che From Software avesse intenzione di far comparire il Loran Cleric anche in altre zone del gioco.



In base a quanto rilevato, il chierico sarebbe dovuto comparire anche in Forbidden Woods, Old Yharnam e Upper Cathedral Ward, ma evidentemente gli sviluppatori hanno poi pensato di rimuovere queste possibilità, visto che questi boss fight non compaiono nel gioco standard e sono state reinserite solo attraverso una mod con DSTools e PS4 con jailbreak.