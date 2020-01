Pillars of Eternity 2: Deadfire, trailer di lancio su PS4 e Xbox One

Pillars of Eternity 2: Deadfire si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il gioco sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal 28 gennaio con l'Ultimate Edition.



Caratterizzato da numerose novità rispetto al primo episodio, Pillars of Eternity II: Deadfire prova ad arricchire e migliorare ogni singolo aspetto del gioco originale, offrendoci una struttura sostanzialmente più ampia, in grado di garantire centinaia di ore di gameplay.



Il protagonista dell'avventura può essere creato da zero o riprendere l'avatar che avevamo lasciato al termine dell'espansione The White March, ma per il resto non ci sono dubbi: il lavoro svolto da Obsidian Entertainment include centinaia di righe di dialogo, tantissima libertà d'azione, un'interfaccia migliorata ed elementi di grande solidità anche nella gestione della nave.