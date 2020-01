Akira Toriyama e Dragon Ball, la storia del manga e del suo autore in un nuovo libro edito da Multiplayer

Tutti conoscono Dragon Ball e il suo autore, Akira Toriyama, ma probabilmente in pochi sono a conoscenza di tutti i retroscena che hanno portato alla creazione del manga e poi all'impero che è nato dalle pagine di questo, dunque se volete scoprire i segreti di questa affascinante storia segnaliamo il prossimo arrivo del libro di William Audureau, "Akira Toriyama e Dragon Ball: Il Creatore del Manga".



Il libro di Audureau, edito da Multiplayer Edizioni, racconta dunque tutta la storia della genesi di Dragon Ball, a partire dalle prime idee di Toriyama, passando per scontri e dissidi tra il mangaka e il proprio editore fino al successo planetario e l'incredibile tsunami commerciale che è scaturito dal manga, passando attraverso anime e film.



Akira Toriyama e Dragon Ball: Il Creatore del Manga è un libro che può risultare estremamente interessante per ogni grande appassionato della serie, perché indaga su aspetti poco noti di Akira Toriyama e di Dragon Ball, mettendo in luce i retroscena che circondano la nascita di un vero e proprio fenomeno culturale.



La data di uscita del libro, costituito da un elegante volume con copertina rigida, è fissata per il 26 marzo 2020, al prezzo di 22,90 euro. Tuttavia, è possibile effettuare un preordine a prezzo scontato su Multiplayer.com, sfruttando una promozione speciale.