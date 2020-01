Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 18/1/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con il prezzo più basso in assoluto per il voluminoso e discretamente potente Samsung Galaxy A80 e continuano con un nuovo corposo sconto per il Sony Xperia 5, dotato di schermo OLED panoramico di alta qualità. A seguire troviamo invece un monitor da gioco curvo AOC, già caratterizzato da un buon prezzo prima dello sconto e Xbox One X in bundle con Fallout 76.