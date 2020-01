Pokémon, due video ASMR ufficiali disponibili

Il canale giapponese dei Pokémon ha pubblicato due video ASRM ufficiali con protagonisti i famosissimi mostriciattoli. Nel primo possiamo vedere Chespin, lo starter erba di Kalos, che mangia dei dolcetti per otto minuti, nel secondo invece il protagonista è Charmander, lo starter fuoco del primo Pokémon, che dorme vicino a un falò.



Se vi sembrano dei video molto strani è perché probabilmente non sapete di cosa stiamo parlando (poco male). Come già riportato nella notizia con il video ASRM ufficiale di Nintendo Switch Lite, la sigla ASMR sta per Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è sostanzialmente il benessere derivato dall'ascolto di certi suoni che si manifesta sotto forma di un formicolio percepibile sulla nuca, che scende fino alla spina dorsale. Fondamentalmente sono dei video realizzati per rilassare, anche se possono avere altri utilizzi. L'importante è che i suoni vi stimolino in qualche modo. Se quelli dei Pokémon non lo fanno, cercate un altro video ASRM con rumori più adatti al vostro subconscio.