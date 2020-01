Steam sui Chromebook, Google ci sta lavorando

Steam sui chromeboook? A quanto pare Google è al lavoro per rendere compatibile il client di Valve con Chrome OS, almeno stando a quanto dichiarato da Kan Liu, il director of product management di Chrome OS, ad Android Police.



Purtroppo i dettagli dell'operazione sono al momento molto scarsi, visto che Liu non ha parlato di tempistiche e non ha citato i primi giochi Steam che saranno avviabili sui chromebook. Le uniche certezze sono che Google sta collaborando con Valve e che il fatto che Chrome OS sia basato su Linux non dovrebbe rendere l'impresa troppo complicata. Difficilmente comunque l'intera libreria di giochi Steam diventerà compatibile con i chromebook.



Liu ha anche parlato di Chromebook più potenti in arrivo, con più spazio di immagazzinamento. Questa mossa spiega anche l'esistenza di alcuni modelli più costosi presentati al CES 2020 di Las Vegas.