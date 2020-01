Google Maps registra tutti gli spostamenti degli utenti, ecco come fermarlo

Google Maps è una delle applicazioni di Google note per registrare tutti gli spostamenti degli utenti, a prescindere che utilizzino uno smartphone android o un dispositivo iOS di Apple. Ormai l'account Google è praticamente obbligatorio, e una volta attivati i servizi anche Google Maps comincia a registrare tutto: lo dimostra un recentissimo report di CNBC.

Questa rapida guida vi spiega come fermarlo, o quantomeno come e quanto limitare i dati salvati da Google Maps. Ogni singolo spostamento dell'utente viene inserito in una timeline, che racchiude così i suoi spostamenti giornalieri: non solo tragitti e luoghi visitati, ma anche orari di entrata/uscita dai rispettivi posti. Ciò permette a Google, tra le altre cose, di fornire all'utente informazioni importanti sul circondario: locali presenti, dove potersi fermare e molto altro ancora. Tutto ciò è utile se si è in viaggio, ma la registrazione di questa mole immensa di dati per alcuni potrebbe comunque risultare seccante.

Come cancellare i dati registrati da Google Maps? In questo caso la procedura è la seguente: avviate Google Maps, selezionate l'immagine di profilo in alto a destra, poi di seguito la voce I tuoi dati di Maps, e ancora Vedi e cancella attività. Da qui selezionate Impostazioni e infine cancellate tutti i dati raccolti. Completato questo primo passaggio, è bene anche impedire a Google una raccolta così insistente di informazioni: dal menù iniziale di Google Maps selezionate La tua timeline, poi i tre puntini in alto a destra sullo schermo, da qui Impostazioni e Privacy, e scegliete la voce Cancella automaticamente i dati della posizione. Tra le ultime opzioni che vi verranno proposte a questo punto, quella giusta è una a vostra discrezione tra Mantieni per 18 mesi e Mantieni per 3 mesi, o la più drastica soluzione di impedire qualsiasi archiviazione di informazioni.