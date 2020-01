Star Wars: The Mandalorian, George Lucas dirigerà la seconda stagione?

George Lucas dirigerà la seconda stagione della serie TV Star Wars: The Mandalorian? Le voci in merito sono nate da una foto scattata sul set della prima stagione e pubblicata su Instagram da Jon Favreau, che mostra Lucas tenere in braccio un pupazzo di Baby Yoda.



La foto ha ottenuto un grande successo e i fan hanno iniziato a speculare sul ritorno di Lucas dietro alla macchina da presa di uno Star Wars, per la prima volta da Star Wars: Episodio III - Revenge of the Sith. Lucas era presente durante la lavorazione della prima stagione di Star Wars: The Mandalorian.



Ovviamente non c'è niente di confermato e si tratta più di un desiderio dei fan che della realtà. Comunque l'ipotesi è affascinante ed è bello vedere Lucas gravitare ancora intorno alla saga che ha creato, nonostante in passato abbia dichiarato che abbandonandola sarebbe finalmente riuscito a lavorare a dei film non popolari, come desiderava fare da anni. In attesa di annunci, sperare non costa nulla.