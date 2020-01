Oppaidius Tropical Cruise! disponibile il seguito della visual novel erotica tutta italiana

Oppaidius Tropical Cruise! di Sbargisoft è finalmente disponibile. Si tratta di una visual novel tutta italiana scaricabile gratuitamente da Steam, seguito di Oppaidius Summer Trouble! Altra visual novel di buon successo.



Come l'altra, anche in Oppaidius Tropical Cruise! non mancano momenti sexy, dell'ottima musica e una nuova ragazza con cui interagire: Angela. In testa alla notizia potete vedere il trailer id lancio. Di seguito possiamo leggere la sinossi ufficiale:



Quando il tuo amico Jimmy ti ha regalato un biglietto per una crociera, all'inizio eri quasi dubbioso... ma dopo aver preso la nave, sei contentissimo di averlo ascoltato! La cantante Angela sembra uscita proprio da un sogno, e quando la incontri, nulla sarà più come prima... Vari, bizzarri personaggi, animati con più di 200 frame disegnati a mano

Una storia da quasi 20k parole, con molte sorprese!

Angela è bellissima, ma... c'è anche un'altra ragazza con cui relazionarti...?

Tante risate!

Musicisti giapponesi ospiti! Masashi Kageyama di Gimmick! e Tsuyoshi Kaneko della saga di Yakuza e SEGAGAGA!

Un set di divertenti achievement di Steam da sbloccare!

Tante risate!

Musiche originali realizzate con chip FM degli anni 90 (Yamaha YM2151) di Luca Della Regina (Xydonia)

Fondali in pixel-art con risoluzione e palette native delle retro-console dell'epoca

Senza censure!

TANTE RISATE!

Fatto in Italia!