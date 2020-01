Twitch, Summit1g spiega perché il PC è superiore alle console

Jaryd 'Summit1g' Lazar, uno dei veterani di Twitch, nonché uno degli streamer più apprezzati in assoluto, ha svelato come mai considera il PC molto superiore alle console durante un recente stream di Escape From Tarkov.



Summit1g: "Il bello del PC è che hai tutto quello che ti serve a portata di mano. Vuoi guardare Netflix? Puoi farlo. Vuoi passare sul tuo canale YouTube preferito? Puoi farlo. Vuoi vedere dei live stream? Puoi farlo. Vuoi giocare più videogiochi di quelli offerti dalle console? Cazzo, puoi farlo. Vuoi giocare in modo più confortevole e libero, avendo un framerate più alto e una grafica migliore? Sì, cazzo."



Volendo riassumere il punto di vista di Summit1g possiamo dire che secondo lui il PC è più versatile delle console in ogni singolo aspetto. Per amore della verità c'è da dire che ormai è possibile vedere Netflix, i siti di streaming e YouTube anche sulla maggior parte delle console, comunque sia chi siamo noi per discutere le sue preferenze, pur se basate su assunti in certi casi fallaci?