Twitch e non solo, ecco i 10 streamer migliori degli ultimi dieci anni

Il sito Dexerto ha stilato la classifica dei dieci migliori streamer di Twitch, e non solo, degli ultimi dieci anni. A molti sembrerà una classifica strana, ma bisogna considerare che la popolarità di molti streamer è altissima e attualmente sono in tanti che li utilizzano come forma primaria di intrattenimento, quando non d'informazione.



Personaggi come Ninja, il Dr Disrespect, Shroud e altri sono seguitissimi, tanto che si parla di vero e proprio starismo nei loro confronti, alla stregua di quanto avveniva, e in parte avviene ancora, con i personaggi televisivi.



Ognuno degli streamer di questa classifica è stato aggiunto per un motivo specifico. Ad esempio Pokimane per essere stata l'apripista delle streamer donne, Imaqtpie per il suo status di giocatore di League of Legends, Ninja per aver portato gli streaming al grande pubblico, Il Dr Disrespect per essere ormai il volto di Twitch e Summit1g, il primo in classifica, per essere lo streamer più longevo sulla piazza, nonché uno dei pochi in grado di generare veri e propri trend.



Ma ora bando alle ciance e leggiamo la classifica dei dieci streamer migliori degli ultimi dieci anni:

Summit1g Ninja Shroud Dr Disrespect LIRIK Imaqtpie Sodapoppin TimTheTatman Pokimane Castro_1021