Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward risponde al bug che dà 0 punti esperienza

Infinity Ward è intervenuta sul bug di Call of Duty: Modern Warfare che sta affliggendo alcuni giocatori, facendogli guadagnare 0 punti esperienza alla fine di ogni partita. Il bug è tanto più fastidioso se si pensa che in questi giorni il gioco sta regalando punti esperienza doppi.



A riportare il problema sono stati numerosi giocatori che tra il 26 e il 27 dicembre hanno inondato di richieste il servizio clienti del gioco. Per alcuni il bug è addirittura più grave di quanto appena descritto, perché impedisce di progredire nelle missioni e nel Battle Pass.



A rispondere alle lamentele dei giocatori è stato il communications manager di Infinity Ward Ashton Williams, che ha confermato l'attuale impegno del team di sviluppo nel capire cosa determini il bug e, ovviamente, eliminarlo. Williams ha anche chiesto ai giocatori colpiti di condividere il loro gamertag/PSNID, in modo da poter studiare più a fondo la situazione e velocizzare l'intero processo.



Questo è il terzo bug maggiore di Call of Duty: Modern Warfare scoperto negli ultimi giorni. Gli altri due riguardavano più specificatamente il gameplay. Come gli altri, sicuramente sarà risolto nel giro di poche ore o giorni.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.