I 20 videogiochi migliori del 2019 secondo il Telegraph

Come molti altri siti e pubblicazioni, anche il Telegraph ha pubblicato il suo elenco dei venti migliori giochi del 2019, con molte conferme rispetto agli altri e qualche sorpresa.



Primo in classifica troviamo Sekiro: Shadows Die Twice, seguito da Disco Elysium e Control. Insomma, le prime tre posizioni rispecchiano quelle di molte altre classifiche del 2019 viste in questi ultimi giorni.



Più interessante la presenza di titoli meno conosciuti come Telling Lies in sesta posizione, Grindstone in ottava, Sayonara Wild Hearts in undicesima, Outer Wilds in tredicesima, Observation in diciassettesima e Hypnospace Outlaw in diciottesima. Sembra che spesso le testate generaliste siano più attente al mercato dei videogiochi nel suo complesso delle testate specializzate, che tendono a premiare semplicemente i giochi più popolari, quelli dei grossi publisher.



Ma ora bando alle ciance e leggiamo la top 20 del 2019 del Telegraph:

20. Apex Legends

19. Blood & Truth

18. Hypnospace Outlaw

17. Observation

16. The Outer Worlds

15. Judgement

14. Untitled Goose Game

13. Outer Wilds

12. Death Stranding

11. Sayonara Wild Hearts

10. Slay the Spire

09. Gears 5

08. Grindstone

07. Luigi's Mansion 3

06. Telling Lies

05. Tetris 99

04. Resident Evil 2

03. Control

02. Disco Elysium

01. Sekiro: Shadows Die Twice