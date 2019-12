Vodafone Special: minuti, SMS e 50GB per tornare da Vodafone, entro il 7 gennaio 2020

Comincia nella giornata di oggi, sabato 28 dicembre 2019, una nuova iniziativa winback: molti ex clienti Vodafone Italia verranno contattati dall'operatore, e potranno accedere ad un'offerta davvero interessante. Vediamo i dettagli in questo rapido articolo.

L'offerta in questione della nuova promozione Torna in Vodafone è Vodafone Special Unlimited: dal punto di vista dei contenuti proporrà minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati e poi ancora 50 GIGA di internet. Tutto questo ad un prezzo di abbonamento mensile pari a 7 euro. Il costo di attivazione della SIM Vodafone sarà pari a 10 euro, con 5 euro di credito incluso.

Ecco qui di seguito il testo dello specifico SMS di Vodafone Italia che dovrete ricevere per aderire all'iniziativa: "Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 07/01/2020 per attivare l'offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9". Sarà possibile usufruire dell'offerta fino al prossimo 7 gennaio 2020.