Star Wars: The Mandalorian, emerso il nome del protagonista

Con l'ultima puntata della serie TV Star Wars: The Mandalorian, disponibile solo su Disney+, è stato svelato il più grande mistero della prima stagione: il nome del protagonista. Più che altro è arrivata la sua conferma definitiva.



Attenzione alle anticipazioni, perché da qui in poi faremo qualche cenno sulla trama di Star Wars: The Mandalorian. Se non avete ancora visto la serie o l'avete dimenticata per rivederla e sorprendervi ancora, non leggete oltre.



Per molti il protagonista di Star Wars: The Mandalorian, interpretato da Pedro Pascal, si chiama semplicemente Mando o The Mandalorian, come viene nominato per l'intera serie. Nel corso di un'intervista rilasciata per il lancio di Disney+, Pascal aveva in realtà già svelato il nome del suo personaggio, ma c'era dibattito sulla veridicità dell'informazione e sullo spelling del presunto nome. Ora i crediti del finale di stagione 1 hanno risolto il mistero: Din Djarin, così si chiama il Mandalorian.



Probabilmente il cast aveva il mandato di non dire niente sino ad almeno la fine della serie, in modo da mantenere il mistero dell'identità del Mandalorian per tutti gli episodi.