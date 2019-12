Epic Games Store, il gioco gratis di oggi 28 dicembre 2019

Epic Games Store continua con i suoi regali di Natale, e il nuovo gioco gratis disponibile oggi, 28 dicembre 2019, è Shadow Tactics: Blades of the Shogun, l'ottimo strategico sviluppato da Mimimi Games.



Shadow Tactics è un gioco stealth tattico hardcore ambientato nel Giappone del periodo Edo.



Prendi il controllo di una squadra di letali specialisti e sfrutta l'oscurità per intrufolarti superando decine di nemici. Scegli l'approccio che preferisci per infiltrarti in possenti castelli, in monasteri situati su montagne innevate o in accampamenti nascosti nella foresta. Puoi piazzare trappole, avvelenare gli avversari o evitare completamente il contatto col nemico.



Lavorare in squadra sembrerà impossibile all'inizio. Eppure, nel corso delle tante missioni che affronteranno, impareranno a fidarsi a vicenda e diventeranno amici. I personaggi sviluppano dinamiche proprie e ciascun membro dovrà affrontare i propri demoni personali.



Uno dei leader di questa squadra è Hayato, un agile ninja che apre silenziosamente la via tra i nemici usando spada e shuriken. Il samurai Mugen preferisce un approccio basato sulla forza ed è in grado di sconfiggere i nemici con un colpo solo, a scapito però della versatilità. Aiko è una maestra della mimetizzazione ed è in grado di distrarre i nemici travestendosi da geisha. Yuki è un'orfanella che piazza le sue trappole per poi attirare i nemici verso il loro fatale destino. Il misterioso tiratore Takuma si affida invece al suo fucile di precisione e si occupa dei nemici da lontano.



Il giocatore deve valutare con attenzione le opzioni a sua disposizione per superare le missioni: come si comporteranno i personaggi come squadra? Chi tra loro è dotato dell'equipaggiamento migliore per ogni compito? Come possono affrontare al meglio le loro missioni? Prepara le tue tattiche con astuzia per battere i nemici e completare le missioni.



Scarica Shadow Tactics da Epic Games Store.