Star Wars: The Mandalorian, Stagione 2 confermata con periodo di uscita fissato

Star Wars: The Mandalorian è generalmente considerato un successo, confermando la bontà dell'idea di adattare Star Wars in una serie TV live action e pertanto non stupisce che sia già giunta la conferma della Stagione 2, con tanto di periodo di uscita già fissato.



A quanto pare, la Stagione 2 di Star Wars: The Mandalorian andrà in scena su Disney+ nell'autunno del 2020, dunque praticamente a un anno di distanza dall'inizio della programmazione della prima stagione. Il fatto che la serie fosse destinata a continuare era ormai noto, visto che i lavori sulla seconda stagione erano già stati riportati in precedenza, ma ora c'è la conferma ufficiale con tanto di periodo di uscita fissato.



L'annuncio è arrivato direttamente da Jon Favreau, creatore della serie e ovviamente già al lavoro sulla seconda stagione. Il messaggio è arrivato corredato dall'immagine di quella che sembra essere una nuova creatura di Star Wars, un qualcosa di alquanto orchesco.



Si tratta peraltro solo di una delle iniziative televisive previste per Star Wars su Disney+, considerando anche la presenza della serie su Obi-Wan Kenobi e quella che dovrebbe riprendere la storia di Rogue One: A Star Wars Story con protagonista Cassian Andor.





Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019