Google Messaggi su Android 10, in prova le notifiche bubble stile Facebook Messenger

Sembra che Google Messaggi sia destinato a ottenere una nuova visualizzazione su Android 10 con l'applicazione di un'interfaccia simile a Facebook Messenger, attualmente in fase di test.



Si tratterebbe dunque dell'utilizzo delle Bubble Notification, una visualizzazione dei messaggi flottante a bolla, visibile in questo modo sul display anche ad app in background. Toccando la bolla si accede dunque direttamente alla conversazione che viene visualizzata in sovrimpressione sullo schermo.



Esattamente come succede con Facebook Messenger, per eliminare la conversazione è necessario trascinare la bolla su una "X" che compare tenendo premuto. Questa possibilità di visualizzazione sarà opzionale, dunque si potrà decidere se tenerla attivata o meno, in base a quanto riferito da alcuni sviluppatori su XDA Developers.



In ogni caso, la nuova funzionalità è ancora in fase di test, dunque non è detto nemmeno che venga introdotta, anche se un'opzione del genere potrebbe ovviamente incrementare la visibilità e l'usabilità di Google Messaggi. Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, mentre Android 10 prosegue il suo cammino su Samsung Galaxy e raggiungendo anche OnePlus 6 e 6T.