Xenosaga: un remaster della trilogia preso in considerazione ma scartato da Bandai Namco

La storia di Xenosaga è piuttosto complessa ma la trilogia che risponde precisamente al titolo in questione è diventata una sorta di cult e sarebbe potuta essere protagonista di un'operazione remaster che è stata per scartata da Bandai Namco.



La serie è iniziata con Xenogears sotto etichetta Square Enix sulla prima PlayStation nel 1998, considerato ancora uno dei migliori JRPG in assoluto. Successivamente, Tetsuya Takahashi fondò Monolith Soft e iniziò una nuova collaborazione con Bandai Namco, costruendo la serie Xenosaga che si presentava come una sorta di successore spirituale di Xenogears.



Xenosaga doveva essere costituito da sei capitoli ma si interruppe dopo i primi tre anche a causa delle scarse vendite. Monolith Soft ha poi trovato maggiore fortuna con i successivi Xenoblade Chronicles su piattaforme Nintendo, che hanno risollevato la serie e l'intero team di sviluppo ma in tutto questo Xenosaga è rimasto confinato nel suo limbo originale, con molti che si sono chiesti se fosse mai possibile vedere un suo seguito o un ritorno sul mercato.



Katsuhiro Harada di Bandai Namco ha recentemente svelato un retroscena sulla serie in questione: a quanto pare, la compagnia aveva preso seriamente in considerazione la pubblicazione di una collezione remaster di Xenosaga, ma il progetto non andò poi in porto perché le analisi di mercato effettuate furono negative, dimostrando le scarse probabilità che tale progetto potesse essere profittevole.





This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface... https://t.co/0CRJJDPl5Z — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 26, 2019