Un capitolo perduto della serie Xenosaga è stato ritrovato e presto sarà tradotto in inglese

Xenosaga: Pied Piper è uno spin-off mobile della serie Xenosaga, sviluppato da Monolith Soft, Namco e Tom Create. Fu pubblicato in Giappone nel 2004 e si temeva che fosse andato perduto per sempre, almeno fino a oggi. Il gioco non è solo è stato recuperato e preservato , ma presto sarà anche tradotto in inglese , per la gioia di tutti i fan.

Un duro lavoro

"Dopo molti anni di instancabili ricerche di Xenosaga Pied Piper, è finalmente arrivato il giorno in cui è stato preservato affinché tutti possano provarlo", ha annunciato il traduttore ValakTurtle, che poi ha aggiunto: "Questo è davvero un momento monumentale per i fan della serie Xeno, poiché era l'unico gioco mancante.

Innanzitutto, non posso esprimere abbastanza gratitudine al Keitai Wiki Discord per i tanti mesi di duro lavoro che hanno dedicato alla conservazione di questo gioco. Vorrei ringraziare in particolare MemoryHunter per aver dato il via all'intero movimento di conservazione di Keitai, xyz per essere stato il principale artefice dell'ingegneria inversa del telefono su cui era presente il gioco (ha davvero fatto delle magie per scaricarlo), LNRC per averci tenuto costantemente informati sullo stato del progetto e per aver scaricato i chip di diversi apparecchi per aiutarci a comprendere meglio l'hardware del telefono, cuebus per averci assistito nello scaricamento dei chip dei telefoni, RockmanCosmo per essere stato un pilastro della comunità Keitai e tutti gli altri che hanno contribuito alla nostra causa. Sono anche eternamente grato al donatore anonimo che è stato disposto a fornirci il gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

ValakTurtle ha poi affermato di aver "già iniziato a lavorare a una patch di traduzione completa per il gioco". Sta collaborando con i romhacker nel server di Keitai Wiki. Si prevede che la patch richiederà qualche mese per arrivare. L'obiettivo di ValakTurtle "è che un giorno ogni singolo contenuto legato a MonolithSoft sia completamente tradotto in inglese (e si spera in più lingue!), ma naturalmente quel giorno è ancora lontano".