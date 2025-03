Quel furbacchione di Hideo Kojima nasconde qualcosa, come ci svela Fabio di Felice nel suo prossimo libro

Dopo il successo dell'ottimo "Keiichiro. La vera storia del team di reietti che ha inventato Silent Hill", libro dedicato alla storia del primo capitolo della serie horror di Konami, Fabio di Felice, che da mesi figura tra i collaboratori di Multiplayer.it, torna con " Hideo nasconde qualcosa ", per raccontarci della guerra sotterranea tra la subcultura Otaku e Hideo Kojima avvenuta ai tempi del lancio di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty .

Quel furbetto di un Hideo

"13 novembre 2001. Una fila chilometrica di appassionati si snoda davanti a tutti i negozi di videogiochi degli Stati Uniti. Alcuni aspettano di ritirare la loro copia prenotata, altri pregano che il centro commerciale ne abbia ordinata qualcuna in più. In ballo c'è il rischio di perdersi l'uscita del videogioco più atteso di tutti i tempi: Metal Gear Solid 2. Non possono sapere che stanno per diventare vittime di un colossale inganno." Ci spiega il comunicato ufficiale.

La copertina di Hideo nasconde qualcosa

Se conoscete il gioco saprete bene di cosa si parla: quello che stanno per comprare non è il videogioco che i trailer hanno promesso per anni. È qualcosa di completamente diverso. Questa è la storia di un segreto custodito gelosamente da un ristretto gruppo di persone. Di uno scherzo, anzi, quasi di una truffa, orchestrata con trailer ingannevoli e montaggi studiati al millimetro. Ma perché Hideo Kojima ha scelto di tradire ogni aspettativa, rischiando persino di sabotare la propria carriera? La sua è una provocazione audace, un avvertimento a una gioventù sempre più smarrita nei suoi mondi virtuali. Uno scontro che trascende il videogioco, trasformandosi in una battaglia generazionale, un match dall'esito incerto.

L'intera vicenda sarà quindi ripercorsa all'interno del volume, che uscirà il 26 marzo 2025, quindi tra pochi giorni, con i contributi di Francesco Toniolo, Stefania Sperandio e Federico Ercole. Costerà 16,90 euro (6,99 euro in formato ebook) e, se sarà una lettura avvincente come quella di Keiichiro, rischia di essere imprescindibile per i fan di Hideo Kojima.