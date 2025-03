Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo mostra Ginormosia con un video di gameplay

Dalla raccolta di materiali all'artigianato, passando anche per il combattimento contro creature ostili, avremo modo di passare da un mestiere all'altro e di plasmare in questo modo la nostra vita sull'isola.

Come sappiamo, fra le peculiarità del gioco sviluppato da Level-5 c'è anche la presenza di ben quattordici mestieri differenti fra cui scegliere, ognuno caratterizzato da determinate peculiarità e dalla possibilità di interagire con lo scenario in maniera diversa.

Level-5 ha pubblicato un video di gameplay di Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo in cui ci viene presentato lo scenario di Ginormosia , l'isola misteriosa che fa da sfondo al gioco.

Un importan ritorno

Presentato con un trailer all'inizio del 2023, Fantasy Life i: La Ragazza che Ruba il Tempo segna un importante ritorno per la serie targata Level-5, dopo un paio di episodi realizzati esclusivamente per i dispositivi mobile.

Forse proprio il rinnovato focus sulle console ha consentito al team di sviluppo di puntare a una struttura dotata di maggior spessore, che ci consentirà di esplorare anche il mondo che si cela oltre l'isola e, in generale, di cimentarci con la mappa più vasta che si sia mai vista in Fantasy Life.

Vengono inoltre ribaditi gli elementi multiplayer: l'avventura può essere vissuta in solitaria ma anche in cooperativa con un massimo di quattro partecipanti, andando a comporre un gruppo per esplorare dungeon pieni di insidie ma anche di risorse.