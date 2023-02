FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time: il trailer del Nitnendo Direct dell'8 febbraio 2023

Oggi, 8 febbraio 2023, è andato in onda un nuovo Nintendo Direct, l'evento dedicato ai giochi di Switch in arrivo. Tra i vari, è stato mostrato anche FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time.

Potremo esplorare un'isola un tempo prospera e ottenere il potete di viaggiare tra passato e presente. Questo ci permetterà di plasmare l'isola a nostro piacimento, passando da un ruolo all'altro: potremo essere taglialegna, pescatori, cuochi, fabbri e combattenti, come paladini e maghi.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time ci permetterà di creare l'isola perfetta, creando esterni e interni. La data di uscita è fissata per ora per un generico 2023 su Nintendo Switch.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Dopo aver fatto naufragio su un'isola misteriosa abitata un tempo da una fiorente civiltà, ti imbarcherai in una nuova vita all'insegna dell'avventura. Mentre sviluppi la tua isola costruendo e affrontando missioni e combattimenti, dovrai anche viaggiare nel passato per scoprire segreti e cambiare la storia. FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time approderà su Nintendo Switch quest'anno."