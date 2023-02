Metroid Prime Remastered: la prima galleria di immagini

Nintendo ha pubblicato una prima galleria di immagini di Metroid Prime Remastered, a compendio dell'annuncio con lancio del gioco avvenuto durante il recente Nintendo Direct. Vediamole:

Se vi interessa, c'è anche un trailer di Metroid Prime Remastered tutto da guardare.

Leggiamo altri dettagli:

Metroid Prime originale è stato rimasterizzato per Nintendo Switch con una grafica in HD e un audio migliorato. Esplora Tallon IV dalla prospettiva di Samus Aran, ma non abbassare mai la guardia: questo pianeta ti riserverà molte sorprese. Quando sei sotto attacco, difenditi con raggi, missile, bombe e altro ancora. Oltre alla grafica rimasterizzata, questa versione introduce moderni comandi a doppio stick che ti permettono di spostarti mentre controlli separatamente la visuale e rende inoltre possibile giocare a questo classico in mobilità! La versione scaricabile di Metroid Prime Remastered sarà disponibile nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione. La versione su scheda arriverà nei negozi il 3 marzo.