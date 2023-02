Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch annunciato con un video, subito disponibile

Nintendo ha annunciato con un trailer Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch, reso immediatamente disponibile in formato digitale, con l'edizione fisica che sarà lanciata il 3 marzo 2023. Insomma, ha esaudito i sogni degli appassionati del franchise. Si tratta di una versione riveduta e corretta del classico per Nintendo Gamecube, con grafica migliorata e sistema di controllo rivisto.

Vediamo il filmato:

Leggiamo i dettagli sul gioco tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Metroid Prime originale è stato rimasterizzato per Nintendo Switch con una grafica in HD e un audio migliorato. Esplora Tallon IV dalla prospettiva di Samus Aran, ma non abbassare mai la guardia: questo pianeta ti riserverà molte sorprese. Quando sei sotto attacco, difenditi con raggi, missile, bombe e altro ancora. Oltre alla grafica rimasterizzata, questa versione introduce moderni comandi a doppio stick che ti permettono di spostarti mentre controlli separatamente la visuale e rende inoltre possibile giocare a questo classico in mobilità! La versione scaricabile di Metroid Prime Remastered sarà disponibile nel Nintendo eShop poco dopo la fine della presentazione. La versione su scheda arriverà nei negozi il 3 marzo.

Il Nintendo Direct è l'evento di Nintendo dedicato alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo sulle sue console, format lanciato ormai diversi anni fa.

In questo caso ha messo sul piatto della bilancia quanto potremo giocare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Il successo dei Direct è stato tale che Nintendo è stata copiata da Sony prima, con gli State of Play, e recentemente pare anche da Microsoft, con i Developer Direct.