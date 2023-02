Harmony: The Fall of Reverie annunciato con un trailer, è la nuova avventura narrativa di Don't Nod

Durante il corso del 2023 è stato annunciato Harmony: The Fall of Reverie, una nuova avventura narrativa realizzata da Don't Nod, studio autore di Life is Strange. Sarà disponibile su Nintendo Switch e PC a giugno 2023. All'interno della notizia trovate il trailer di annuncio.

Harmony: The Fall of Reverie è un'avventura narrativa, ambientata in un mondo in cui il piano mistico "Reverie" si è intersecato con il mondo reale. I giocatori useranno il loro potere di chiaroveggenza per viaggiare tra i mondi, vedere il futuro e decidere il destino dell'umanità. Il gioco presenta molti percorsi narrativi ramificati differenti, con il giocatore che alla fine decide di schierarsi con una delle sei diverse "Aspirazioni" divine.

Come possiamo vedere, Harmony: The Fall of Reverie presenta uno stile artistico ispirato disegnato a mano e una colonna sonora della compositrice di Celeste, Lena Raine.