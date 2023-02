The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, data d'uscita annunciata con un nuovo trailer

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, è stato presentato un trailer di gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con cui è stata svelata la data d'uscita del gioco: 12 maggio 2023.

Da notare che il trailer è completamente in italiano, anche nel doppiaggio. Insomma, chi aspettava notizie per il nuovo Zelda è stato sicuramente accontentato, anche perché appare davvero meraviglioso e curatissimo. Non poteva essere diversamente per il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Leggiamo i dettagli diramati da Nintendo sulle varie edizioni del gioco:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: in questo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ti farai strada attraverso le sconfinate distese e i vasti cieli di Hyrule. Riuscirai a padroneggiare tutta la potenza delle nuove abilità di Link per respingere le sinistre forze che minacciano il regno? Oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile anche la The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Edition, che include la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia SteelBook, un poster di metallo Iconart TM e un set di quattro spillette. Separatamente sarà disponibile anche un nuovo amiibo di Link di questo gioco che permetterà di sbloccare armi e materiali, oltre a un tessuto speciale per la paravela. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriverà su Nintendo Switch il 12 maggio. I preordini sono ora aperti nel Nintendo eShop.

Il Nintendo Direct è l'evento di Nintendo dedicato alla presentazione dei nuovi giochi in arrivo sulle sue console, format lanciato ormai diversi anni fa.

In questo caso ha messo sul piatto della bilancia quanto potremo giocare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Il successo dei Direct è stato tale che Nintendo è stata copiata da Sony prima, con gli State of Play, e recentemente pare anche da Microsoft, con i Developer Direct.