Disney Illusion Island: data d'uscita e nuovo video gameplay al Nintendo Direct

Tra le novità in arrivo su Nintendo Switch presentate nel corso del Nintendo Direct di stasera c'è anche Disney Illusion Island, il nuovo gioco su Topolino e gli altri storici personaggi Disney che ha ora una data d'uscita oltre a un nuovo trailer gameplay.

Disney Illusion Island arriverà su Nintendo Switch il 28 luglio 2023, con preorder disponibili da oggi, dunque mancano ancora alcuni mesi all'uscita di questo interessante action platform con protagonista Topolino, Pippo e gli altri.

Anche questo è stato annunciato al Disney & Marvel Games Showcase 2022, ma torniamo a vederlo oggi più nel dettaglio con questo trailer.

Come avevamo visto anche in precedenza, Disney Illusion Island è un platform in due dimensioni che ha per protagonisti Topolino, Minni, Paperino e Pippo, con i quattro impegnati in varie avventure e sfide. Insieme, gli eroi classici Disney si trovano a saltare, evitare nemici e sfruttare le proprie capacità uniche.

Sarà possibile giocare in quattro giocatori in modalità locale. Lo stile grafico è cartoon e sembra un'opera adatta al pubblico di ogni età.