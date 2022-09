Disney's Illusion Island: trailer dell'esclusiva Switch dal Disney & Marvel Games Showcase 2022

Questa sera, 9 settembre 2022, è andato in onda il Disney & Marvel Games Showcase 2022, durante il quale è stato mostrato un nuovo gioco per Nintendo Switch: si tratta di Disney's Illusion Island. Sarà disponibile nel 2023. Potete vedere il trailer di annuncio qui sopra.

Si tratta di un platform in due dimensioni che vedrà al centro dell'avventura Topolino, Topolina, Paperino e Pippo. I quattro dovranno saltare, evitare nemici e sfruttare le proprie capacacità uniche. Sarà possibile giocare in quattro giocatori in modalità locale. Lo stile grafico è cartoon e sembra un'opera adatta al pubblico di ogni età.

Diteci, cosa ne pensate di ? Il Disney & Marvel Games Showcase 2022 vi sta convincendo?