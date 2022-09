Tron: Identity annunciato con un trailer al Disney & Marvel Showcase

Il Disney & Marvel Showcase si è aperto con l'annuncio di Tron: Identity, un nuovo gioco basato sul celebre film del 1982 e realizzato da Bithell Games, studio autore di Thomas Was Alone e Volume, con data di uscita prevista nel 2023. In testa alla notizia trovate il teaser trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Stando alla descrizione ufficiale offerta da Steam, Tron: Identity è una visual novel con protagonista Query, un detective incaricato di risolvere un mistero. Le decisioni del giocatore avranno un'influenza sull'evolversi della trama.

"In una nuova Griglia, dimenticata dal suo creatore e lasciata sola ad evolversi senza l'intervento dell'Utente, è stato commesso un crimine senza precedenti. Il Repository è al centro di questa società. All'indomani di un'irruzione, il futuro di questa Griglia è in bilico. TRON: Identity è un'avventura visual novel che segue Query, un programma investigativo incaricato di svelare il mistero di cosa è stato preso e da chi. Trovandoti in un mondo costruito su fondamenta instabili e pieno di conoscenze sussurrate, tocca a te interrogare i sospetti e indagare su ciò che ti circonda per ricostruire la verità.", recita la descrizione ufficiale.

"Le decisioni che prenderai influenzeranno attivamente la storia, con una moltitudine di possibili esiti, buoni e cattivi, tutti a seconda delle parole scelte. Interagirai con una serie di personaggi intriganti e deciderai se allearti con loro, disprezzarli o addirittura eliminarli. In qualunque modo tu scelga di affrontarli, dovrai recuperare i loro ricordi perduti nella tua ricerca di risposte, scervellandoti attraverso la deframmentazione dei dischi di identità. Il mondo di TRON sta crescendo e la tua avventura ne è il seme."