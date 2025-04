Disney Illusion Island pare sia in arrivo su PS5 dopo anni come esclusiva Nintendo Switch

Disney Illusion Island, l'avventura che mescola l'univerose della casa di Topolino con il genere metroidvania, potrebbe arrivare su PS5 nel prossimo futuro. Lo suggerisce la pagina del gioco apparsa sul sito PSDeals.net.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un portale che segnala la offerte sui giochi disponibili sul PlayStation Store di Sony. Per farlo, traccia il backend del negozio digitale, il che significa che talvolta può capitare che scovi titoli non ancora annunciati in via ufficiale ma di cui è già pronta la pagina dedicata nell'archivio dello store.