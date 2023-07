Nonostante il titolo, Disney Illusion Island ha poco a che spartire col leggendario Castle of Illusion di SEGA e i suoi sequel spirituali: il nuovo gioco targato Dlala Studios è qualcosa di più di un semplice omaggio al passato. Ha stupito anche noi, che credevamo di avere a che fare con la solita operazione nostalgia. Un riciclo di asset mascherato da ispirazione, un miscuglio di idee a cavallo della moda, uno stile grafico tagliente e al passo coi tempi... Insomma, la formula dovreste conoscerla. Invece siamo rimasti sorpresi proprio perché lo sviluppatore britannico ha trovato una sua identità, proprio come ha fatto col suo primo progetto, il revival di Battletoads uscito qualche anno fa.

Un tranquillo picnic di paura

Quello di Disney Illusion Island doveva essere solo un picnic

La lunga sequenza introduttiva animata, completamente doppiata in italiano, ci racconta come i nostri quattro eroi si ritrovano sull'isola di Monoth, convinti di essersi invitati a vicenda a un grande picnic: invece sono stati gli abitanti a chiamarli con l'inganno per farsi aiutare a recuperare i tre tomi magici che mantengono il loro mondo in equilibrio. Dlala Studios avrebbe potuto limitarsi a stabilire un semplice pretesto, invece ha investito su un immaginario inedito, descrivendolo attraverso dialoghi esilaranti e personaggi buffissimi nello stile de Il meraviglioso mondo di Topolino, la più recente serie animata ispirata alla mascotte più famosa del mondo. Il design tagliente e stilizzato dei personaggi potrebbe non piacere a tutti, ma è un omaggio alle radici della Disney e ha consentito allo sviluppatore di inscenare un videogioco che sembra un perfetto mix tra un fumetto e un cartone animato.

I protagonisti, sono Topolino, Minnia, Pippo e Paperino, gli irresistibili personaggi Disney che conosciamo tutti, e che esprimono tutta la loro personalità anche soltanto muovendosi. Il giocatore può scegliere chi impersonare nel menù principale - sfortunatamente non è possibile cambiare personaggio durante la partita - e non c'è nessuna differenza tra i quattro eroi, se non nell'estetica: ognuno si gioca alla stessa maniera e il sistema di controllo è incredibilmente intuitivo. Un tasto per saltare, uno per interagire e lo stick per muoversi.

Su queste basi Dlala Studios ha disegnato un titolo che s'ispira solo marginalmente a Castle of Illusion e molto di più a Rayman Legends oppure Hollow Knight, con le dovute differenze. In primo luogo, il focus è completamente spostato sull'azione platform e non sul combattimento. I nemici ci sono, gironzolano per le schermate e sanno essere anche molesti, ma né Topolino né i suoi amici sono guerrieri e sarebbe stato poco ortodosso farli combattere in un titolo adatto a tutta la famiglia. Così i nemici perlopiù si schivano e il grosso della difficoltà è rappresentato da un level design che inizialmente può sembrare poco ispirato, ma che progredendo nell'avventura, soprattutto dopo aver sbloccato già i primi oggetti, diventa sempre più interessante.

La difficoltà predefinita è volutamente medio/bassa, ma è possibile ritoccare alcuni parametri - come il numero di cuori totali - per complicare leggermente le cose: il gioco è avaro di forzieri o pozze rigeneranti, ma è molto più generoso in termini di checkpoint, le cassette delle lettere sparse un po' ovunque, e non esiste il Game Over. Una volta finiti i cuori, si torna all'ultimo checkpoint superato con l'energia vitale completamente ripristinata.

La modalità multigiocatore permette di giocare insieme a un massimo di tre amici

L'altra caratteristica di Disney Illusion Island che bisogna tenere a mente è la sua natura. Non è un platform diviso in livelli o missioni, ma un vero metroidvania ambientato in un mondo strutturato: Monoth è composto da diversi biomi collegati in soluzione di continuità e il gioco è pensato per mandarci da un capo all'altro della mappa, facendoci esplorare nuove zone con le nuove abilità apprese mentre ne intravediamo altre temporaneamente irraggiungibili. La mappa registra tutto sotto forma di icone chiare e intuitive che ci ricordano dove dobbiamo andare, dove non possiamo ancora andare e dove si è aperta una nuova strada memorizzando persino le aree segrete - ce ne sono a bizzeffe - e i punti d'interesse.

Non è che lo sviluppatore prenda per mano il giocatore; semplicemente lima ogni frustrazione o disorientamento fornendogli tutti i mezzi per continuare a giocare senza perdere tempo a navigare la mappa a vuoto. Anche perché ci si sposta molto lentamente per Monoth. Il problema più inequivocabile sta nella lentezza dei movimenti di Topolino e soci, e per quanto abbia poco peso nel momento in cui si è impegnati a imparare nuovi percorsi o superare le sfide platform di turno, nel frequente backtracking - almeno finché non si sbloccano le scorciatoie - si avverte un certo fastidio negli spostamenti manuali.

Per sfruttare le correnti ascensionali serve un gadget di Mazzy

Dlala Studios compensa l'assenza di combattimenti con una buona varietà di "poteri" che permettono ai nostri quattro eroi di aprire nuovi percorsi. Solitamente forniti dal geniale e stralunato Mazzy, i gadget assumono una forma diversa a seconda del personaggio controllato, che poi sembrerebbe essere una gag tutta costruita intorno al personaggio di Paperino, il quale si ritrova sempre a estrarre la pagliuzza corta: per esempio, quando si impara a planare sfruttando le correnti ascensionali sparse per Monoth, Topolino impiega una sorta di elicottero in miniatura, Minnie un ombrello a pois, Pippo una buffa bottiglia di senape e lo sfortunato papero marinaio... un paio di piume da agitare come un forsennato. In realtà non fa alcuna differenza a livello pratico poiché si preme sempre lo stesso tasto e il risultato non cambia, dato che il personaggio che controlliamo planerà docilmente verso nuovi obiettivi.

La planata è solo uno dei sette oggetti che forniscono ai protagonisti le abilità di movimento aggiuntive, e che includono l'immancabile doppio salto, il salto a parete, il colpo a terra per sfondare i pavimenti incrinati, il laccio per appendersi agli appigli e via dicendo. Col tempo si moltiplicano i luoghi da raggiungere, non solo per progredire nella storia e trovare i tomi scomparsi, ma anche per raccogliere i tantissimi collezionabili sparsi in ogni angolo di Monoth.