Offerte Amazon: adattatore Lan Hori per Switch con licenza ufficiale al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Hori Adattatore Lan per Switch. Lo sconto segnalato è di 14.01€, ovvero del 47%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 29.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'Hori Adattatore Lan per Switch è un prodotto su licenza ufficiale Nintendo. È necessario per collegare tramite cavo la vostra Nintendo Switch standard al router, così da non dover usare il wi-fi. Ricordiamo che Nintendo Switch OLED include già la nuova base di ricarica che comprende un ingresso per cavo LAN. Il cavo è lungo 19 cm.