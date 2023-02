Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster annunciato per Nintendo Switch con un trailer

Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster è stato annunciato per Nintendo Switch con un trailer nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, e ha già un periodo di uscita: la raccolta rimasterizzata sarà disponibile nel corso della prossima estate.

Qualche settimana fa una voce di corridoio ha anticipato la presentazione della remaster di Baten Kaitos, che come detto si presenterà nella forma di una collection pensata tanto per i nostalgici quanto per chi ancora non conosce il franchise.

"Prendi parte ad un'avventura di proporzioni epiche in una dimensione dove le terre fluttuano nel cielo, esplora anche tu il magico mondo di Baiten Kaitos nel tentativo di proteggere Kalas e la sua compagna Xelha da una formidabile minaccia!", recitava la sinossi del primo capitolo.

"I personaggi di questo originale gioco di ruolo, tratteggiati con un gradevole stile, regalano a Baten Kaitos un comparto grafico estremamente evocativo, mentre il sistema di combattimento basato sulle carte (nel gioco ve ne sono oltre 1000 tipologie da collezionare ed utilizzare) gli garantisce una dinamicità insospettabile."