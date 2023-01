Baten Kaitos: Eternal Wings And The Lost Ocean: remake in sviluppo, per una voce di corridoio

Baten Kaitos: Eternal Wings And The Lost Ocean starebbe per tornare sotto forma di remake, almeno stando a una recente indiscrezione raccolta dalla testata exputer, che ha potuto visionare anche del materiale grafico che confermerebbe il progetto (non pubblicabile).

Stando alle fonti consultate, Bandai Namco e Monolith Soft ci starebbero lavorando e il gioco sarebbe un'esclusiva Nintendo Switch.

Baten Kaitos: Eternal Wings And The Lost Ocean è un gioco di ruolo giapponese uscito originariamente su Nintendo Gamecube nel 2003. Ci lavorarono Monolith Soft e tri-Crescendo. Il successo del gioco non fu esaltante, ma abbastanza da permettere lo sviluppo di un prequel, Baten Kaitos Origins.

Stando alle fonti di exputer, il remake di Baten Kaitos: Eternal Wings And The Lost Ocean sarebbe previsto per l'estate del 2023 e potrebbe essere presentato all'E3 2023.

Pare che nel progetto sia coinvolta anche Nintendo, cosa abbastanza scontata visto che possiede Monolith Soft. La casa di Mario si starebbe occupando della supervisione del gioco.

Detto questo, ancora non si conosce la scala del remake, ossia se il gioco subirà una revisione profonda, tipo quella di Demon's Souls per PS5, oppure se sarà un semplice aggiornamento. La fonte non ha potuto fornire informazioni in merito.

Si parla anche della possibilità di una raccolta che comprenda anche Baten Kaitos Origins, ma attualmente è più un'ipotesi che altro.

Vale la pena di ricordare che Bandai Namco ha rinnovato la registrazione del marchio di entrambi i titoli un paio di anni fa. Probabilmente il progetto è partito prima di quella data.

Da notare che exputer dà la notizia come certa al 100%, visto il materiale visionato. Certo, si parla solo di voci di corridoio, visto che non c'è alcuna conferma ufficiale, ma tanta sicurezza merita un po' di fiducia.