Google Stadia, disponibile l'aggiornamento che attiva il Bluetooth sul controller

È disponibile a partire da oggi l'aggiornamento che consente di utilizzare liberamente la funzionalità Bluetooth sul controller di Google Stadia, che potrà essere così usato da qui in avanti su tutti i dispositivi compatibili.

Come saprete, domani avverrà la chiusura definitiva di Google Stadia, ma sarà possibile effettuare l'update del controller per parecchio tempo ancora, fino al 31 dicembre 2023. In che modo? Semplicemente visitando questa pagina e cliccando sul link "attiva modalità Bluetooth", per poi seguire le istruzioni a schermo.

Abbiamo provato la procedura e possiamo già dirvi che funziona perfettamente, sebbene l'elenco dei dispositivi compatibili non sia lunghissimo: fondamentalmente PC (Windows 10, Windows 11 e Steam), MacOS 13, ChromeOS e i terminali Android. Niente console, almeno stando alle indicazioni ufficiali.

"Non tutti i dispositivi Bluetooth sono uguali, pertanto la compatibilità varia. Il controller Stadia usa connessioni Bluetooth Low Energy, quindi alcune funzionalità, come l'audio passthrough, non sono possibili in modalità wireless", si legge sul sito ufficiale con la procedura.

"Abbiamo verificato che il controller Stadia funziona per il gameplay con l'elenco dei dispositivi supportati. Non è stato testato con tutti i tipi di dispositivi Bluetooth, pertanto potrebbe non funzionare con altri."

Le istruzioni per il pairing del dispositivo sono semplici: "Dopo aver attivato la modalità Bluetooth sul controller, tieni premuti per 2 secondi i pulsanti "Y + Stadia" per attivare la modalità di accoppiamento. La spia di stato lampeggerà in arancione."

"Dopodiché, vai al dispositivo su cui vuoi giocare e accoppia il controller nelle impostazioni. Una volta che il controller è stato accoppiato e connesso, la relativa spia di stato diventerà bianca e fissa."

"Complimenti. Puoi iniziare a giocare. Alla successiva accensione, il controller dovrebbe connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato."