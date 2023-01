Rainbow Six: Siege, video presenta il set Zero’s Elite con Sam Fisher, disponibile da oggi

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video di Rainbow Six: Siege dedicato al set Zero's Elite, che sostanzialmente trasforma il giocatore in Sam Fisher, un agente di Third Echelon (l'agenzia segreta degli Splinter Cell, di cui Fisher è protagonista).

Si tratta sostanzialmente di skin a tema, disponibili a partire da oggi per tutti i giocatori. Se vi interessa tornare a vestire in qualche modo i panni di Fisher, ora potete farlo, anche se in un titolo online.

